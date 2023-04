Weil ein 43-jähriger Fluggast stark betrunken vom Allgäu Airport in Richtung Bulgarien fliegen wollte, wurde ihm die Reise verwehrt. Auch einen späteren Flug konnte er nicht antreten, da er munter weiter trank.

Bereits am frühen Mittwoch wollte ein 43-Jähriger vom Allgäu Airport Memmingen nach Bulgarien fliegen. Weil er allerdings stark angetrunken war, wurde ihm der Mitflug verweigert. Ihm wurde daraufhin angeboten, sein Ticket für einen späteren Flug nach Bulgarien umzubuchen, unter der Voraussetzung, dass er ausnüchtert. Zwar erfolgte die Umbuchung, allerdings trank der Mann munter weiter, so dass er auch am Mittag in angetrunkenem Zustand andere Fluggäste belästigte im Flughafencafe belästigte. Die Grenzpolizei wurde daraufhin hinzugerufen und sprach gegen den Mann einen Platzverweis aus, er musste den Flughafenbereich verlassen. Zuvor wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der knapp zwei Promille angezeigt hat.