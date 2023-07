In Kaufbeuren hat ein betrunkener Festzeltbesucher in der Nacht von Sonntag auf Montag Polizeibeamte beleidigt. Die Beamten wollten den 65-Jährigen davon abhalten in seinem Zustand mit dem Rad zu fahren.

Der Polizei zufolge hatte der Festzeltbesucher für Aufsehen gesorgt, als er von einer Bierbank gefallen war. Anschließend wollte er sich nicht vom Rettungsdienst behandeln lassen und verhielt sich bereits hier renitent. Anschließend wollte er in betrunkenem Zustand mit seinem Fahrrad wegfahren.

Mann nicht mehr in der Lage Rad zufahren

Die Polizeibeamten wollten den 65-Jährigen davon abhalten und erklärten ihm, dass er in seinem Zustand nicht Rad fahren könne, da er den Straßenverkehr so gefährden könnte. Es war ihm aber der Polizeimeldung zufolge sowieso nicht möglich mit seinem Rad zu fahren, da er bereits im Stand umgekippt war.

Betrunkener landet in Ausnüchterungszelle

Der Mann war jedoch für keinerlei Angebote oder Lösungen empfänglich und wehrte sich bei den folgenden Maßnahmen erheblichen gegen die Einsatzkräfte. Dabei beleidigte er auch immer wieder die Polizeibeamten. Der 65-Jährige musste die Nacht zur Ausnüchterung in einer Haftzelle verbringen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Weitere Ermittlungen laufen.