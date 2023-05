In Pfronten ist in der Nacht auf Samstag ein E-Bike-Fahrer gestürzt. Passanten fanden den Mann am Boden liegend und alarmierten den Notruf.

Glücklicherweise erlitt der Mann nur eine leichte Kopfverletzung. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort und brachte ihn dann in ein Klinikum in Pfronten. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte dann fest, dass der E-Biker mit deutlich über 1,6 Promille unterwegs gewesen war. Die Polizei vermutet, dass das der Grund für den Sturz war. Den Verunfallten erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.