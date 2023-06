Heftig gefeiert hat wohl ein 27-Jähriger in Friedrichshafen. Mit über zwei Promille setzte er sich ans Steuer seines Autos - und baute einen Unfall.

Der Mann war laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch um kurz nach 1 Uhr mit seinem Wagen auf der Keplerstraße in Richtung Maybachplatz unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab und krachte gegen ein Verkehrsschild.

Autofahrer wird bei Unfall in Friedrichshafen verletzt

Anschließend fuhr er weiter - und baute erneut einen Unfall. Diesmal kollidierte er mit einer Straßenlaterne, wo er schließlich zum Stehen kam.

Der 27-jährige Fahrer des VW wurde bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst musste ihn in eine Klinik bringen. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Autofahrer hat über zwei Promille Alkohol im Blut

Der Atemalkoholtest, den der Mann machte, zeigte an, dass der 27-Jährige über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Ihm droht nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.