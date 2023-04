In seiner Wohnung randaliert hat am Sonntagabend ein stark betrunkener Mann in Memmingen. Der Mann ließ sich auch von der Polizei nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil: Er verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten, trat nach ihnen und beleidigte sie.

In der Arrestzelle der Polizei endete für einen 49-Jährigen aus Memmingen der Sonntagabend. Wie die Polizei berichtet, wurde den Beamten gegen 21.00 Uhr eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Memmingen/Steinheim gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, öffnete ihnen eine Frau die Wohnung und teilte ihnen mit, dass ihr Mann in der Wohnung randalieren würde. Er sei stark alkoholisiert und auch bereits gestürzt.

Polizei nimmt 49-Jährigen in Gewahrsam

Weil sich der 49-Jährige aggressiv verhielt, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Bevor es zur Polizeidienststelle ging, legten die Beamten aber noch einen Stopp am Krankenhaus ein, um die Verletzungen des Mannes, die der sich beim Sturz zugezogen hatte, behandeln zu lassen.

Mann wird während Behandlung zunehmen aggressiver

Während er behandelt wurde, wurde der 49-Jährige aber zunehmend aggressiver und schlug mit den Füßen in Richtung eines Polizisten. Weiterhin bedrohte und beleidigte er ihn. Nach der Behandlung brachten die Polizisten den Mann auf die Dienststelle in die Arrestzelle. Dort verhielt er sich erneut aggressiv, trat nach einem Polizisten, bedrohte und beleidigte die Anwesenden.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen eines Angriffs auf Polizisten und Beleidigung verantworten.