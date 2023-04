Weil er seinen Pullover verloren hatte und deshalb fror, ist ein 25-Jähriger am Samstagmorgen in ein Hotel in Bad Wörishofen eingebrochen. Laut Polizeiangaben klaute der betrunkene Mann einen Bademantel aus einem der Zimmer. Weit kam er damit jedoch nicht

Zunächst hatte eine Angestellte des Hotels die Polizei gerufen, weil sie den 25-Jährigen bemerkt hatte. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann das Hotel bereits wieder verlassen. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei den 25-Jährigen stellen.

Pullover verloren

Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Bad Wörishofer eine Tour durch verschiedene Gaststätten hinter sich hatte. In seinem betrunkenen Zustand verlor er seinen Pullover, weshalb es ihn nach eigenen Angaben fror. Nachdem er sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Hotel verschaffte, gelang es ihm, in das Zimmer einer 85-jährigen Urlauberin zu gelangen.

Mehrere Anzeigen

Dort konnte er noch den Bademantel klauen, bevor ihn die Rentnerin geistesgegenwärtig vor die Tür setzte. In den warmen Bademantel gekleidet wollte er seinen Heimweg antreten. Die Polizei machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Der 25-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.