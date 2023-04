Gaststättenbesuch zweier Touristen führt zu Streitigkeit

SCHWANGAU. Zwei Touristen gingen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Gaststätte um ein letztes alkoholisches Getränk für diesen Abend zu trinken. Dabei gerieten die beiden Freunde aufgrund ihres vorangegangenen Alkoholkonsums in eine Streitigkeit mit dem Personal. Die Streitigkeit konnte durch die Polizei Füssen durch ein Hausverbot sowie einen Platzverweis geschlichtet werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung sowie Körperverletzung gegen die beiden Freunde eingeleitet. Unbeteiligte Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Füssen unter der Tel. 08362/9123-0 in Verbindung zu setzen.

(PI Füssen)