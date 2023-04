Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein war in Leutkirch ein Motorradfahrer unterwegs, der am Donnerstag gegen 19 Uhr im Bereich von Schloss Zeil von der Straße abkam und verunfallte. Der 22 Jahre alte Biker verletzte sich bei dem Unfall an der Hand, fuhr aber nach dem Vorfall davon. Ein Zeuge, der den Motorradlenker nach dem Unfall noch angesprochen hatte, verständigte die Polizei, die den 22-Jährigen zuhause vorfand. Abklärungen der Beamten ergaben schnell, dass der Motorradlenker keinen gültigen Motorradführerschein besitzt und zudem deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ein Vortest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste er die Polizisten zu einer Blutabgabe in ein Krankenhaus begleiten. Da er zudem psychisch labil wirkte, wurde der Mann einem Arzt vorgestellt und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.