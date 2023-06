Eine Frau aus Kaufbeuren wollte sich übers Telefon heilen lassen - und ging Betrügern auf den Leim. Die erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag.

Am Montag, 5. Juni, stieß eine 66-Jährige aus Kaufbeuren in einem russischen Fernsehprogramm auf eine Werbeanzeige, die anbot, sich über den eigenen Gesundheitszustand informieren und - falls nötig - sich anschließend übers Telefon heilen zu lassen.

Frau aus Kaufbeuren soll 320 Euro für Untersuchung übers Telefon anzahlen

Nachdem die Frau die angegebene Telefonnummer mit russischer Vorwahl gewählt hatte, erklärte ihr ein "Heiler" das "Angebot". Sie sollte 320 Euro für eine erste Untersuchung anzahlen. Die 66-Jährige stimmte dem zu und überwies dem "Heiler" online das Geld, was dieser telefonisch begleitete.

Als das "Honorar" bei dem Unbekannten eingegangen war, "untersuchte" er die Rentnerin übers Telefon. Anschließend teilte er ihr mit, dass sie sehr krank sei. Sie werde noch in diesem Jahr sterben - genau wie drei ihrer Familienangehörigen.

Betrüger bieten Seniorin Behandlungsmethode für 12.000 Euro an - Frau kann Summe nicht aufbringen

Die Betrüger riefen die Seniorin anschließend mehrmals an und machten sie auf eine neue Behandlungsmethode aufmerksam, die stolze 12.000 Euro kosten sollte. Weil die 66-Jährige aber nicht so viel Geld hatte, einigte man sich auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag, den die Frau noch am gleichen Tag überwies.

Einen Tag später riefen die Betrüger die Frau erneut an, um die "Gesundheitsbehandlung" fortzuführen. Die Frau sollte dafür Fotos, Salz und Zucker auf einen Tisch stellen, Kleingeld ausbreiten und Kerzen anzünden.

Betrüger drängt Frau zur Fortsetzung der "Heilung" und versucht an Bankdaten heranzukommen

Das kam der Frau dann aber wohl doch seltsam vor. Ihr wurde bewusst, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Damit die sie nicht mehr anrufen konnten, schaltete die Rentnerin ihr Telefon vorübergehend aus. Einige Tage später rief sie aber erneut ein Mann an, der darauf pochte, dass die Frau die "Behandlung" fortsetzen müsse. Das sei unabdingbar für die Heilung, betonte er. Anschließend versuchte der Unbekannte, an die Bankdaten der Seniorin heranzukommen - ohne Erfolg. Die Frau ging nicht mehr auf Fragen und Angebote des Betrügers ein und informierte schließlich die Polizei. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren ermittelt nun.

Betrüger haben es auf Menschen abgesehen, die Russisch sprechen

Mit dieser Betrugsmasche versuchen Täter vor allem russischsprachige Opfer hereinzulegen, informiert die Polizei. Denn in Teilen dieses Kulturkreises ist es durchaus üblich, bei gesundheitlichen Problemen einen Heiler aufzusuchen.

Bereits Ende Mai waren Betrüger mit einer ähnlichen Masche in Kempten erfolgreich. Eine vermeintliche Heilerin begleitete dort eine 65-Jährige nach Hause, angeblich um für sie und deren Tochter zu beten. Dort stahl sie aber das gesamte Bargeld und den Schmuck der 65-Jährigen.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Die Kriminalpolizei appelliert deshalb: