Eine mutmaßliche Betrügerin war am Samstag in Wagen unterwegs und sammelte "Spenden" für einen Zirkus. Doch dort wusste man gar nichts davon

Die Frau zog nach Angaben der Polizei am Samstag in der Wangener Innenstadt von Geschäft zu Geschäft und bat um Spenden für einen Zirkus, der gerade in Wangen gastiert.

Geschäftsmitarbeiter schöpft Verdacht und ruft bei Zirkus in Wangen an

Einem Mitarbeiter kam die ganze Geschichte allerdings seltsam vor. Deshalb fragte er direkt beim Zirkus an. Und dort wusste man gar nichts über die vermeintliche Spendenaktion. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei.

Zirkusinhaberin stellt betrügerische Spendensammlerin zur Rede

Der Zirkusinhaber kam währenddessen selbst in die Innenstadt und sprach die betrügerische Geldsammlerin an, die daraufhin versuchte zu fliehen. Die Wangener Polizisten trafen schließlich auf die 45-jährige Frau, deren 20 Jahre alten Sohn und den Zirkusinhaber.

Polizei beschlagnahmt Geld von vermeintlicher Betrügerin

Als die Polizisten die vermeintliche Betrügerin durchsuchten fanden sie einen höheren zweistelligen Geldbetrag. Nach Anweisung der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmten die Beamten das Geld. Die 45-Jährige muss sich nun wegen Betruges strafrechtlich verantworten.