In Götzis (Vorarlberg) mussten Bergretter am Mittwoch einem 26-jährigen Wanderer aus Bregenz aus einer misslichen Lage befreien. Der Mann hatte sich beim Wandern am Kummenberg verirrt.

Laut Polizei war der Mann um 18:30 Uhr zu einer Wanderung am Kummenberg aufgebrochen. Auf der Wanderung schlug er dann einen neuen unbekannten Weg ein, der ihn jedoch in steiles und unwegsames Gelände führte. Als er schließlich weder vor noch zurück konnte, setzte er gegen 20:30 Uhr einen Notruf ab.

Glückliches Ende einer Wanderung

Die Bergrettung Hohenems konnte den Mann schließlich in einem steil abfallenden Waldstück finden. Die Bergretter konnten ihn sicher wieder zurückbringen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.