Bis auf die Grundmauern abgebrannt ist am Dienstagabend eine Berghütte am Staufenmassiv in Inzell. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Feuer ist am späten Dienstagabend gegen 23:00 Uhr in einer Almhütte am Staufenmassiv im Landkreis Traunstein ausgebrochen. Die Berghütte war für Bergwacht und Feuerwehr nur schwer zu erreichen. Als die Einsatzkräfte schließlich vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits komplett in Flammen.

Berghütte im Staufenmassiv brennt bis auf die Grundmauern ab

Die Brandbekämpfer waren einige Stunden lang beschäftigt bis auch die letzten Glutnester gelöscht waren. Die Hütte konnten sie dadurch aber nicht retten. Sie brannte bis auf die Grundmauern ab.

Die ersten Ermittlungen nahm die Kriminalpolizei Traunstein auf. Die weiteren Untersuchungen übernahmen die zuständigen Brandfahndern des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Brandursache ist noch unklar

Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen derzeit in alle Richtungen, heißt es von Seiten der Polizei. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Kriminalpolizei im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde durch den Brand niemand.