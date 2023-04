Zur falschen Zeit am falschen Ort befand sich eine per Haftbefehl gesuchte Frau in Lindau. Die 31-jährige wurde von Polizisten entdeckt, als diese gerade ihren Dienstwagen betankten.

Die Beamten erkannten die obdachlose Frau und nahmen sie sofort fest. Sowohl die Staatsanwaltschaft in Kempten als auch in Ravensburg waren auf der Suche nach der 31-Jährigen. Auf der Dienststelle kam dann auch noch heraus, dass sich die Frau ohne gültige Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhielt. Sie wurde am Freitagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.