Am Flughafen Memmingen ist ein Syrer dabei erwischt worden, wie er mit einem gefälschten Reisepass nach Lettland fliegen wollte. Der Mann hatte per Hand das Ablaufdatum des Passes verändert.

Am Samstagnachmittag wollte der 37-jährige Syrer am Flughafen Memmingen nach Riga (Lettland) fliegen. Beim Boarding zum Flug fielen einem Mitarbeiter des Flughafens Unregelmäßigkeiten am Pass des Mannes auf.

Pass bereits 2019 abgelaufen

Beamte der Grenzpolizei Memmingen stellten fest, dass der Pass des Mannes bereits im Jahr 2019 abgelaufen war. Nach Angaben der Polizei wurde jedoch das Ablaufdatum mit einem Kugelschreiber auf das Jahr 2024 verlängert. Die Grenzpolizisten stellten den Pass sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Nach der Aufnahme der Anzeige wurde der Mann entlassen, seinen Flug konnte er allerdings wegen des fehlenden Passes nicht mehr antreten.