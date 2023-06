Im Brixental in Tirol ist ein sechsjähriges Kind am Sonntagmittag so unglücklich gestürzt, dass ein Rettungshubschrauber es ins Krankenhaus bringen musste. Der Junge aus Deutschland hatte beim Balancieren auf einer sogenannten "Baumstammwippe" das Gleichgewicht verloren. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen.

Das 6-jährige Kind befand sich gemeinsam mit seiner Mutter im Bereich Riesenwald-Rundwanderweg der Skiwelt Wilder Kaiser Brixental. Gegen 12:45 Uhr balancierte er auf einer 12,5 Meter langen Baumstammwippe. Plötzlich verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von 1,45 Metern auf den mit Hackschnitzeln ausgelegten Untergrund.

Unglücklich gestürzt

Das Kind schlug laut Polizei seitlich mit dem Kopf und Bauch auf und verletzte sich schwer. Die Mutter des Kindes alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Sechsjährige mit dem Rettungshubschrauber C4 per Tau geborgen und zunächst ins BKH Kufstein geflogen. Anschließend wurde er in das LKH Innsbruck gebracht, wo die Ärzte einen Milzriss diagnostizierten.