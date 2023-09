Ein Fall von Körperverletzung an einer Schule beschäftigt derzeit die Polizei in Günzburg. Wegen eines Zuges an einer E-Zigarette hat ein 13-Jähriger einem jüngeren Mitschüler den Finger gebrochen.

Laut einem Pressebericht der Polizeiinspektion Günzburg hat ein 13-jähriger Schüler seinem jüngeren Mitschüler am Mittwochvormittag in Günzburg einen Finger gebrochen. Der Grund: Der Jugendliche hatte beobachtet, wie der jüngerer Schüler in der Umkleidekabine einen Zug aus der E-Zigarette des 13-Jährigen nahm.

Finger umgebogen bis der brach

Nachdem der jüngere Schüler anderen von dem Zug an der E-Zigarette erzählte, ging der 13-Jährige auf sein Opfer zu und bog ihm derart heftig den Finger um, dass dieser brach.