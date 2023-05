Bei der Kontrolle einer Gruppe von Jugendlichen ist am Dienstagnachmittag ein Polizist verletzt worden. Die Beamten konnten einen Jugendlichen festnehmen.

Die Beamten hatten am Dienstag gegen 14 Uhr vier Jugendliche in der Hopfenstraße kontrolliert, nachdem die Beamten bei Gruppe Marihuana-Geruch wahrgenommen hatten. Während der Kontrolle versuchte einer der Jugendlichen dann mit seinem Fahrrad zu fliehen. Da ihm das nicht gelang, schleuderte er sein Rad in den Laufweg eines Beamten.

Polizist bei Kontrolle in Memmingen verletzt - Ein Jugendlicher festgenommen

Dieser sei daraufhin gestürzt und habe sich dabei Prellungen im Gesicht und mehrere Schürfwunden zugezogen, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West. Drei der Jugendlichen konnten sich der Kontrolle entziehen. Einen Jugendlichen konnten die Polizeibeamten festnehmen. Bei ihm fand die Polizei geringe Mengen Marihuana.