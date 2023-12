In Kressbronn ist am Mittwoch eine Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Die Frau wollte gemeinsam mit ihrer Tochter bei Dunkelheit die Straße überqueren. Eine Autofahrerin bemerkte das zu spät und streifte die Frau mit dem Außenspiegel.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17:30 Uhr in der Hauptstraße. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gemeinsam mit ihrer Tochter bei Dunkelheit und leichtem Regen am Fußgängerüberweg die Straße überqueren. Eine Autofahrerin erkannte das offenbar nicht, woraufhin die Frau vom Spiegel des Wagens erfasst und auf die Straße gestoßen wurde.

Polizei Friedrichshafen sucht Unfallzeugen

Die Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Polizei Friedrichshafen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.