Am Brendelsteig im Karwendel hat sich ein deutscher Kletterer bei einem Sturz schwer verletzt. Sein Begleiter half dem Mann und setzte den Notruf ab.

Am Donnerstag gegen 17:10 Uhr stürzte im Gemeindegebiet von Scharnitz ein deutscher Staatsbürger beim Abstieg am Brendelsteig bei einer seilversicherten Steilpassage in eine steile Felsrinne ab. Das berichtete die Polizei jetzt. Der Sturz wurde von seinem vorangehenden deutschen Begleiter nach Rufen hinter ihm wahrgenommen.

Kletterer stürzt in Felsrinne - Begleiter setzt Rettungskette in Gang

Er sah, wie sein Nachfolger, sich mehrfach überschlagend, in eine steile Felsrinne abstürzte und im Rinnenauslauf im Bereich des sich dort aufgeschobenen Schotterkegels liegen blieb. Der Begleiter stieg sofort zum Verunfallten ab und versuchte dabei gleich, den Notruf abzusetzen, was ihm jedoch aufgrund des fehlenden Empfanges nicht möglich war. Der 57-Jährige begann sofort mit den Erste Hilfe-Maßnahmen und versuchte, andere Bergsteiger durch Hilferufe aufmerksam zu machen, was ihm auch gelang.

Hubschrauber fliegt schwer verletzten Kletterer in Krankenhaus

Nach kurzer Zeit trafen an der Unfallstelle ein Polizeihubschrauber und ein Notarzthubschrauber ein. Der schwer Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum in Garmisch-Partenkirchen gebracht. Sein unverletzter Begleiter wurde mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt.

Der Brendelsteig im Karwendel

Der Brendelsteig ist ein schwieriger Steig in der Hinterautal-Vomper-Kette im Karwendel, der vom Karwendelhaus ausgehend über den Schlauchkargraben zugänglich ist. Er ist eine der Anstiegsrouten zu den drei Ödkarspitzen.