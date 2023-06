In Bottenreute (Landkreis Ravensburg) ist am Montagabend ein Bagger bei Arbeiten an einem Waldrand in Brand geraten. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt

Der Polizei zufolge hatte das Fahrzeug gegen 19:00 Uhr Feuer gefangen. Der Bagger brannte komplett aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es wurde niemand verletzt, allerdings schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 10.000 Euro. Weil zudem eine größere Menge Öl ins Erdreich gelaufen ist, musste das Umweltamt eine den betroffenen Boden ausheben und entsorgen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.