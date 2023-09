Eine junge Frau ist am Dienstagnachmittag in Friedrichshafen von eine unbekannten Mann begrapscht und in den Po gebissen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine 18-jährige Frau ist in Friedrichshafen Opfer eines Übergriffs geworden. Laut der Polizei war die 18-Jährige am Dienstag gegen 14:20 Uhr im Bereich des Verbindungsweges der Oberhofstraße und der Saint-Die-Straße von einem Unbekannten angegangen worden. Der junge Mann sei auf die Frau zugerannt und habe sie danach umarmt und unsittlich berührt. Im Anschluss habe er der jungen Frau dann noch unvermittelt in den Po gebissen, so die Polizei weiter.

Täter geflüchtet: So wird er beschrieben

Nachdem die Frau lautstark um Hilfe gerufen hatte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 17 bis 19 Jahre alten Jugendlichen, bzw. jungen Mann handeln. Dieser ist auffällig schlank und hat kurze, zurückgegelte Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck, schwarze Jeans und weiße Sneakers.

Polizei konnte den Po-Beißer in Friedrichshafen nicht stellen

Im Rahmen einer sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter entdeckten die Beamten einen junge Mann im Bereich der Saint-Die-Straße. Die Beschreibung traf auf den Mann zu, allerdings konnten er und sein Begleiter unerkannt flüchten. Derzeit ist nicht abschließend geklärt, ob es sich bei dem jungen Mann auch tatsächlich um den oben beschriebenen Täter handelt.

Polizei sucht Zeugen nach Po-Biss in Friedrichshafen

Zeugen des Übergriffs sollen sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen melden - ebenso Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können. Die Telefonnummer der Kripo lautet 07541/701-0.

Was ist Sexuelle Belästigung?

Laut Paragraph 184 StGB macht sich strafbar, wer eine andere Person in sexueller Art und Weise körperlich berührt. Dazu gehören auch Handlungen, die die Allgemeinheit als "Grapschen" bezeichnet. Die Berührung muss vom Täter in sexuell motivierter Absicht erfolgen. Aufgedrängte Umarmungen, Küsse und Berührungen der Geschlechtsmerkmale, des Pos oder anderer Körperteile sind einige Beispiele.