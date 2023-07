Der bayerischen Polizei ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Sie stellten nun mehrere Kilogramm Drogen sicher.

Beamte der Kriminalpolizei Rosenheim haben Mitte Juli dieses Jahres mehrere Kilogramm verschiedenster Drogen sichergestellt. Fündig wurden die Fahnder in Prien am Chiemsee - einem Kurort mit rund 10.000 Einwohnern.

Ermittlungen ergaben Verdacht auf Drogenhandel in Prien am Chiemsee

Im Zuge von Ermittlungen seien die Beamten auf die Spur eines 40-jährigen Mannes und seiner 28-jährigen Lebensgefährtin gekommen, so die Polizei. Der Verdacht: Beide sollen im größeren Stil mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln illegalen Handel betreiben.

Durchsuchung am Chiemsee: Polizei entdeckt massenweise Drogen bei Pärchen

Mitte Juli dieses Jahres rückten dann mehrere Polizeibeamte mit einem Durchsuchungsbefehl bei dem Pärchen an. Dort fanden sie aber nicht nur die beiden Tatverdächtigen. Insgesamt entdeckten die Ermittler über 17 Kilogramm Drogen. Laut der Polizei in Rosenheim handelte es sich dabei um etwa 16 Kilogramm Marihuana, 1,3 Kilogramm Amphetamin, über 400 Gramm Kokain, 25 Gramm MDMA und jeweils 90 Gramm Chrystal-Meth und Ecstasy-Tabletten. Die Drogen, mehrere Messer und weitere Beweismittel wurden von der Polizei sichergestellt.

Drogenfund in Prien am Chiemsee: 40-jähriger Mann in Haft

Ein Richter hat gegen die beiden Tatverdächtigen Haftbefehle erlassen. Während der 40-jährige Mann nun in Untersuchungshaft sitzt, wurde der Haftbefehl gegen die die 28-jährige Frau unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Das ist Prien am Chiemsee

Prien am Chiemsee ist ein Luft- und Kneippkurort im Landkreis Rosenheim in Oberbayern. Die 10.000-Einwohner-Gemeinde ist der einzige Kneippkurort im Regierungsbezirk Oberbayern. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt ist der Fremdenverkehr und eine Reihe von Gesundheitseinrichtungen und Kliniken. Bekannt ist Prien am Chiemsee auch durch den Schriftsteller Otfried Preußler. Der Pädagoge und Buchautor lebte in der Gemeinde und starb 2013 in Prien am Chiemsee. Bekannt wurde Preußler unter anderem durch seine Geschichten über den Räuber Hotzenplotz und das Kleine Gespenst.