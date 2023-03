Auf einer Baustelle in Wolfratshausen schwenkt ein Betonring, der an einem Bagger hängt, unkontrolliert umher. Ein Arbeiter wird so schwer getroffen, dass er stirbt.

Am Dienstag kam es auf einer Baustelle in Wolfratshausen im Landkreis Bad Tölz-wolfratshausen zu einem Betriebsunfall. Arbeiter waren auf der Baustelle in der Föhrenwaldstraße laut Polizei gerade mit dem Setzen von Betonringen an einem Abwasserkanal beschäftigt, als es zu dem Unfall kam.

Betonring trifft Arbeiter tödlich

Ein Bagger war beim Rückwärtsfahren mit einem Rad in einem Loch eingesackt. Am Ausleger des 20-Tonnen-Baggers hing einer der Betonringe. Das Betonteil fing dann an, unkontrolliert durch die Luft zu schwenken. Der Ring traf den 24-jährigen Arbeiter, der in der Nähe stand. Der 24-Jährige wurde dadurch so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Beamte des Weilheimer Kriminaldauerdienstes (KDD) und der Spurensicherung übernahmen an der Unfallstelle die Ermittlungen in dem Fall. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Gegen den Fahrer des Baggers wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.