Bei einem schrecklichen Unfall in Weißenlohne im Landkreis Forchheim sind eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr. Zu dieser Zeit war eine vierköpfige Familie auf einer Wanderung am Rande des Weißenlohner Ortsteils Dorfhaus, als laut Polizei aufkommende Windböen einen am Wegrand stehenden Baum zum Umsturz brachten.

Der morsche Stamm traf die 34-jährige Mutter sowie ihren achtjährigen Sohn und die vierjährige Tochter. Der Vater und die Großmutter, welche die Familie begleitete, liefen wenige Meter weiter vorne und blieben unverletzt.

Glücklicherweise waren mehrere Ersthelfer, darunter zwei Ärzte, in unmittelbarer Nähe. Diese begannen sofort mit der Erstversorgung der drei Verletzten. Beide Kinder mussten noch vor Ort reanimiert werden, berichtete die Polizei. Wenig später trafen Notärzte ein. Sie konnten die Verletzten dann stabilisieren.

Die Mutter und ihre Tochter wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Kliniken gebracht. Aufgrund der schweren Verletzungen des Sohnes wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen zu diesem Unglücksfall übernommen. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob der Unfall hätte verhindert werden können.

Es ist nicht das erste Mal, dass durch einen umstürzenden Baum in Bayern Menschen zu Schaden kommen. In Augsburg waren 2021 ein 20 Monate alte Mädchen und seine Mutter auf einem Spielplatz einem umstürzenden Ahornbaum getroffen worden. Die damals 28 Jahre alte Mutter und das Kind wurden bei dem Vorfall in einer Parkanlage im Stadtteil Oberhausen schwer verletzt, das Mädchen starb kurz darauf im Krankenhaus.

Das Augsburger Amtsgericht erließ später einen Strafbefehl gegen einen städtischen Baumkontrolleur. Ihm wurde zur Last gelegt, bei der letzten Kontrolle des Baumbestandes im Mai 2020 Auffälligkeiten, die Hinweise auf einen Pilzbefall ergaben, nicht bemerkt zu haben.