Ein Unfall mit hohem Schaden ist auf der A96 bei Memmingen passiert. An eine Baustelle krachte ein Auto mit einem anderen zusammen.

Verkehrsführung wird an Baustelle verändert

Ein Mazda fuhr am Donnerstagvormittag an der Anschlussstelle Memmingen-Ost auf die A96 in Richtung Lindau auf. Akutell wird dort der rechte Fahrstreifen saniert. Deshalb wird dort der Durchgangsverkehr auf die linke Spur umgeleitet. Autos, die von der Anschlussstelle Memmingen-Ost kommen, werden mit Hilfe von Pylonen auf die rechte Fahrspur geleitet und müssen von dort in den fließenden Verkehr einfädeln.

Das bemerkte der 66-jährige Mazda-Fahrer aber zu spät, berichtet die Polizei. Nachdem er einige Pylonen umgefahren hatte, wechselte er sofort auf den linken Fahrstreifen und krachte dort mit dem Pkw VW Multivan einer 57-Jährigen.

VW wird bei Unfall massiv beschädigt

Der Crash war so heftig, dass bei dem Multivan die Airbags ausgelöst und die Fahrzeugfront massiv beschädigt wurde. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die 57-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt.

Beide Autos müssen abgeschleppt werden

Am Mazda wurde die linke Fahrzeugfront beschädigt. Die Reparaturkosten werden sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Der 66-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.