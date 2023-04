In Feldkirch-Gisingen (Vorarlberg) hat ein Mann am Freitagnachmittag eine Bank ausgeraubt. Die Polizei sucht jetzt mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter.

Laut Polizeibericht hatte der unbewaffnete Mann gegen 14:10 Uhr die Sparkassenfiliale betreten. Er ging in den Kassenbereich und forderte Geld. Anschließend griff in die Kasse und entnahm einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Täterbeschreibung

Die Polizei fahndet jetzt nach dem Unbekannten und hat folgende Beschreibung des Täters veröffentlicht: