Vier Männer sind am Mittwochnachmittag in einem Elektronikgeschäft in Memmingen auf Beutezug gegangen. Die Polizei sucht die Verbrecher nun mittels Öffentlichkeitsfahndung.

Laut der Polizeiinspektion Memmingen hatten die vier noch unbekannten Männer gegen 14 Uhr in dem Geschäft Sicherungsboxen geöffnet und insgesamt vier Smartphones mitgenommen. Um den Tatort schnellstmöglich verlassen zu können, soll einer der Täter ein Taxi gerufen haben, so die Polizei weiter.

Flucht mit Taxi gescheitert

Die geplante Flucht mit dem Taxi scheiterte jedoch, da unmittelbar nach der Tag mehrere Streifenwagen der Polizei an dem Geschäft eintrafen. Allerdings konnten die vier Verbrecher trotzdem fliehen. Deswegen sucht die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Bande.

Bandendiebstahl in Memmingen - So werden die Täter beschrieben

Die vier Diebe werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist etwa 20 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und weiße Schuhe.

Täter Zwei ist etwa 40 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und trug eine dunkle Trainingsjacke mit Nike-Logo.

Der dritte Verbrecher ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt, kräftig und war mit einer dunklen Trainingsjacke bekleidet.

Bei dem vierten Täter handelt es sich um einen etwa 35-jährigen Mann. Er ist schlank und trug während der Tat eine graue Hose und dunkle Schuhe.

Zeugen der Tat oder Personen die Hinweise zu der Verbrecherbande geben können, sollen sich bei der Polizei Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331-1000.