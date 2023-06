Am frühen Montagnachmittag ist in Füssen im Bereich Weißensee/Oberdeusch ein Mehrzweckbagger komplett ausgebrannt. Während der Arbeit hatte der Fahrer Flammen im Bereich des Tanks bemerkt. Wenig später stand das Fahrzeug in Flammen.

Der Fahrer konnte laut Polizei noch das Fahrzeug auf einer abgelegenen Wiese abstellen und rechtzeitig verlassen. Der 42-Jährige versuchte noch den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bekommen, doch zu dem Zeitpunkt hatten sich die Flammen bereits immer weiter ausgebreitet.

Feuerwehr bringt Brand unter Kontrolle

Erst die Feuerwehr aus Eisenberg konnte den Brand unter Kontrolle bringen und den Bagger vollständig löschen. Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion des Fahrers konnte ein größerer Brandschaden und Verletzungen vermieden werden. Dennoch wird der Schaden auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.