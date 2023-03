Drei Männer und drei Frauen sind mit einem Taxi von Friedrichshafen nach Bad Saulgau gefahren. Dann sind sie abgehauen, ohne zu bezahlen.

Am Sonntagmorgen sind die 6 Personen mit dem Taxi von einer Diskothek in Friedrichshafen nach Bad Saulgau gefahren. Gegen 04.30 Uhr traf das Taxi in Bad Saulgau ein. Die 3i Frauen stiegen in der Altshauser Straße aus. Das Taxi fuhr anschließend weiter in die Seewattenstraße. Dort stiegen die drei Männer aus. Die Fahrtkosten in Höhe von 215 Euro haben sie nicht bezahlt. Stattdessen flüchteten sie. Der Taxifahrer (29) wollte einen der 3 Männer noch festhalten. Dabei wurde er verletzt. Er musste später ärztlich behandelt werden.

Die Beschreibung der Männer:

ca. 25 Jahre alt

südländisches Aussehen mit schwarzen Haaren und Dreitagebart

Sie trugen schwarze Jacken und dunkelblaue Hosen.

Zu den drei Frauen liegen keine Beschreibungen vor. Hinweise bitte an die Polizei.