Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B16 auf Höhe des Industriegebiets Günzburg innerhalb kürzester Zeit zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten. Die B16 musste für fast drei Stunden komplett gesperrt werden.

Frau (37) nach Unfall schwer verletzt

Um 17:15 Uhr bog zunächst ein 37-jähriger Autofahrer von der Staatsstraße 1168 nach links auf die B16 in Richtung Dillingen ein. Dabei übersah er das aus Richtung Dillingen kommende Auto einer 36-jährigen Frau und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden die 36-Jährige und ihre drei Mitfahrer leicht, der 37-Jährige Unfallverursacher schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Die B16 musste zur Unfallaufnahme und zur Reinigung der Unfallstelle durch die Feuerwehr komplett gesperrt werden.

30.000 Euro Sachschaden

Gegen 17:45 Uhr nur knapp eine halbe Stunde später ereignete sich etwa 700 Meter südlich der ersten Unfallstelle ein weiterer schwerer Unfall zwischen zwei Autos. Dabei übersah ein auf der B16 aus Günzburg kommender 20-jähriger Autofahrer laut Polizei beim Einbiegen in die Lochfelbenstraße das Auto einer entgegenkommenden 51-jährigen Frau. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen umgeworfen und kam im Kreuzungsbereich auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Auch bei diesem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden, welcher auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Neben der Polizei Günzburg und dem Rettungsdienst, waren die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Günzburg im Einsatz.

Straße stundenlang gesperrt

Aufgrund der beiden zeitgleichen Unfallaufnahmen und der Reinigungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt der B16 zwischen Lochfelbenstraße und der Staatsstraße 1168 bis etwa 20 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr über das Industriegebiet umgeleitet.