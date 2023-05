Mit einem Lkw zusammengekracht ist am Donnerstagmorgen eine 80-jährige Autofahrerin in Elchingen. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt.

Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 08:00 Uhr die Hauptstraße in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) entlang und wollte nach einem Stopp-Schild nach links in Richtung Langenau abbiegen.

80-jährige Autofahrerin ignoriert in Elchingen Vorfahrt eines Lkw

Dabei ignorierte sie jedoch, dass ein 40-jähriger Lkw-Fahrer, der Richtung Süden unterwegs war, Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge krachten zusammen. Die Seniorin zog sich schwere Verletzungen zu. Ihr 82-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro

Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro und am Lkw in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Unterelchingen war mit ca. 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.