Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein 24-jähriger Autofahrer bei einem Crash in Röthis (Vorarlberg). Nach Angaben der Polizei krachte er mit dem Auto einer 76-Jährigen zusammen, die auf seine Fahrspur geraten war.

Am Samstagabend um 19:10 Uhr fuhr eine 76-jährige Autofahrerin gemeinsam mit ihrem Mann auf der Treietstraße (L63) in Röthis in Richtung Sulz, als sie plötzlich über die Sperrlinie teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort fuhr gerade ein 24-jähriger Autofahrer entlang, mit dem sie seitlich zusammenstieß.

Erheblicher Sachschaden an allen Fahrzeugen

Das Auto des Mannes krachte anschließend frontal mit dem Auto einer 53-Jährigen zusammen, die hinter der 76-Jährigen fuhr. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Außerdem wurden alle drei Fahrer verletzte, der 24-Jährige sogar schwer. Die Rettungskräfte brachten alle ins Krankenhaus nach Feldkirch. Der Beifahrer der 76-Jährigen blieb unverletzt.

Um die Unfallursache zu klären, zog die Staatsanwaltschaft Feldkirch einen Sachverständigen hinzu. Außerdem wurden alle Fahrzeuge, die am Unfall beteiligt waren, beschlagnahmt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Straße war bis 22:00 Uhr gesperrt. Es waren insgesamt acht Rettungskräfte mit drei Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie einem Einsatzleitwagen vor Ort. Außerdem waren die Feuerwehren Sulz und Rankweil mit insgesamt acht Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften im Einsatz. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Sulz unter der Telefonnummer 0043(0)591338161in Verbindung zu setzen.