Am Samstagabend hat eine 70-jährige Frau in Feldkirch (Vorarlberg) zwei Fußgängerinnen angefahren. Anstatt den Verletzten zu helfen, maßregelte die Fahrerin die beiden Fußgängerinnen und fuhr daraufhin einfach weiter.

Nach Angaben der österreichischen Polizei war die 70-Jährige gegen 17:15 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Rankweil unterwegs. Zur selben Zeit überquerten zwei Fußgängerinnen die Straße auf einem Zebrastreifen. "Aufgrund der Witterung dürfte die Autofahrerin die Fußgängerinnen zu spät erkannt haben", mutmaßt die Polizei. Trotz Vollbremsung kam es zu einer Kollision zwischen dem Auto und den Fußgängerinnen.

Unfallflucht

Die 70-Jährige hielt daraufhin kurz an, um die beiden Frauen zu maßregeln. Danach fuhr sie weiter. Die Polizei konnte die Fahrerin kurze Zeit später ermitteln. Durch den Unfall erlitt eine Fußgängerin Verletzungen unbestimmten Grades an der rechten Hand und Prellungen an den Knien.