Eine 59-jährige Autofahrerin baut in Durach einen heftigen Unfall und durchbricht sogar ein Brückengeländer. Der Grund für den Unfall könnte ein ominöser Mann mit einem Hund sein.

Die 59-Jährige fuhr am Samstagabend mit ihrem Auto aufder Füssener Straße in Richtung Sulzberg. In einer Linkskurve kam sie dann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach ein Brückengeländer. Der Anstoß war laut Polizei derart heftig, dass nicht nur das Geländer beschädigt, sondern sogar ein gemauerter Sockel aus der Verankerung gerissen und in den angrenzenden Bachlauf geschleudert wurde.

Glück im Unglück

Wohl nur durch Glück, wie die Polizei mitteilt, kam die 59-jährige auf der Fahrbahn zum Stehen, anstatt mit ihrem Auto mehrere Meter tief in den Bachlauf zu stürzen. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Die Instandsetzungskosten für die Brücke dürften sich wohl ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen.

War es ein Ausweichmanöver?

Laut der 59-jährigen gibt es jedoch einen Grund für den Unfall. Ihr zufolge habe nämlich ein dunkel gekleideter Mann mit einem dunklen, halbhohen Hund plötzlich von rechts kommend die Fahrbahn betreten. Deshalb sei der Frau nichts anderes übrig geblieben, als auszuweichen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 entgegen.