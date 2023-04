In Egg an der Günz ist am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 57-jährige hatte auf einem Feldweg eine von rechts kommende Autofahrerin übersehen.

Beim anschließenden Zusammenstoß wurde die 57-Jährige schwer verletzt. Die 31-jährige Fahrerin des anderen Unfallwagens und ihre Beifahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 11.000 Euro.