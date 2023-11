Ein heftiger Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger passierte am Mittwoch in Lustenau. Der Fußgänger wurde nach dem Zusammenstoß mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert.

Am Mittwochmorgen, um 07:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Lustenau in Richtung Lauterach, teilt die Polizei mit. Zur selben Zeit wollte ein 19-jähriger Fußgänger die Straße an einem Zebrastreifen überqueren.

Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto drei Meter weit geschleudert

Der Autofahrer übersah den Fußgänger jedoch. Als das Auto gegen den Fußgänger prallte, wurde der 19-jährige etwa drei Meter weit durch die Luft geschleudert. Er blieb dann auf der Straße liegen.

Fußgänger verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der junge Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein gerufener Notarzt übernahm die Erstversorgung. Danach wurde der 19-Jährige in das Krankenhaus Feldkirch gebracht. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeugs an. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Straße umgeleitet.