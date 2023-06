Parkplätze in Städten sind rar. Aber gleich so selten? In Augsburg jedenfalls ist ein Streit um eine Parklücke derart eskaliert, dass die Polizei anrücken musste.

Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich am Dienstag dieser Woche in der Brahmsstraße im Süden von Augsburg. Dort eskalierte eine Parkplatzsuche derart, dass eine Person leicht verletzt wurde. Auch die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Schließlich musste die Polizei anrücken.

Es war gegen 20.15 Uhr am Dienstagabend, als ein Audifahrer sowie ein VW-Fahrer offenbar zeitgleich eine freie Parklücke in der Brahmsstraße entdeckten. Die beiden Parteien konnten sich dabei anscheinend nicht einigen, wer nun sein Fahrzeug dort abstellen darf, berichtete die Polizei.

Und damit begann der Ärger. Die 51-jährige Beifahrerin des VW stieg laut Polizei aus ihrem Fahrzeug und stellte sich schließlich hinter den Audi, um diesen am Einparken in die Lücke zu hindern. Doch das Manöver brachte den Audifahrer offensichtlich nicht zu Halten. Da der Audi weiter rückwärts rollte, wurde die Frau vom Fahrzeug offenbar am Bein touchiert.

Als der 41-jährige Audi dann weiter rückwärts in die Parklücke fahren wollte, berührte er nun auch den VW. Dieser hatte nämlich die Gelegenheit genutzt und befand sich mittlerweile schon in der besagten Parklücke.

Schließlich musste tatsächlich eine Streifenbesatzung anrücken und den Streit schlichten. Die 51-jährige wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, so das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in einer Mitteilung. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Auf beides steht im Fall einer Verurteilung vor Gericht eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe. Wer schließlich seinen Wagen in der Parklücke abstellen durfte, teilte die Augsburger Polizei in ihrer Mitteilung am Mittwoch nicht mit.