Auf der A8 bei Jettingen ist ein 45-jähriger Autofahrer ins Schleudern geraten und gegen Bäume, einen Zaun und eine Betonwand gekracht. Wie durch ein Wunder passierte dem Mann nichts.

Der 45-Jährige fuhr auf der Autobahn A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen. Etwa bei Jettingen geriet er laut Polizei wegen der nassen Fahrbahn ins Schleudern.

Trotz heftigem Unfall auf A8 unverletzt

Er prallte dann erst gegen die Betongleitwand und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchschlug er den Wildschutzzaun und stieß im Anschluss mit gleich mehreren Bäumen zusammen. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt, teilt die Polizei mit.

Über 27.000 Euro Schaden

Am Fahrzeug entstand allerdings Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Schäden an Betongleitwand, Bäumen und Wildschutzzaun blaufen sich auf etwa 2.500 Euro. Zur Bergung und Unfallaufnahme waren lediglich der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen blockiert, sodass die Behinderungen für den fließenden Verkehr kaum spürbar waren. Den Fahrer erwartet eine Bußgeldanzeige.