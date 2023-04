Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Wasserburg ein 10-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad angefahren. Ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern fuhr er davon.

Wie die Polizei mitteilt, war die 10-Jährige am Mittwoch gegen 16:15 Uhr auf der Denzinger Straße in Wasserburg unterwegs. Der Fahrer eines schwarzen Autos fuhr zeitglich aus einer Hofausfahrt auf die Denzinger Straße. Dabei streifte er das Mädchen leicht. Das führte zwar nicht zum Sturz, die 10-Jährige wurde durch den Streifzusammenstoß trotzdem leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg in Verbindung zu setzen.