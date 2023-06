Am Freitagnachmittag wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer einen Bahnübergang im Stadtgebiet überqueren. Allerdings musste er aufgrund stockenden Verkehrs auf diesem warten. Wie es der Zufall will, schlossen sich in diesem Moment die Schranken.

Um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, setzte der Autofahrer zurück und rammte dabei aber den Schrankenbaum. Dieser wurde dadurch massiv beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Fahrer jedoch schnell ermittelt werden. Die Schrankenanlage wurde so stark beschädigt, dass sie komplett deaktiviert und der Übergang gesperrt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.