Aneinandergeraten sind am Dienstag zwei Autofahrer in Sonthofen. Nachdem der eine den anderen genötigt hatte, gab es als Revanche eine Ohrfeige.

In Streit geraten sind am Dienstagabend zwei Autofahrer in Sonthofen. Zunächst fuhr nach Angaben der Polizei ein 37-jähriger Autofahrer ziemlich dicht hinter einem anderen Autofahrer her, ließ den Motor aufheulen und bedrängte diesen.

37-Jähriger schreit Autofahrer an und kassiert Ohrfeige

Als der 38-jährige Fahrer des vorderen Autos auf den Parkplatz eines Getränkemarktes fuhr, folgte der Jüngere ihm und schrie ihn aus dem Auto heraus an. Anschließend stiegen beide aus und der 37-Jährige fuchtelte dem anderen nah vor dem Gesicht herum. Daraufhin gab ihm der Ältere eine Ohrfeige.