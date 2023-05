Rund 8.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung der Sigmaringer Straße und der Dorfstraße gefordert. Ein 84 Jahre alter Opel-Fahrer wollte an der Einmündung zur Sigmaringer Straße bremsen. Stattdessen gab er Gas und fuhr in die Kreuzung ein.

Autofahrer kracht in Lkw

Ein 44-Jähriger, der mit seinem Lkw auf der Sigmaringer Straße in Richtung Meßkirch unterwegs war, konnte eine Kollision mit dem Opel trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und einem Ausweichversuch nicht verhindern. Beim Zusammenstoß wurde der Senior leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Opel.