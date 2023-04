In Hohenems ist am Montagvormittag ein Linienbus mit dem Auto eines 74-jährigen Mannes zusammengeprallt. Zwei Fahrgäste wurden dabei verletzt.

Linienbus übersehen

Laut Polizei fuhr der 74-jährige Autofahrer auf der Goethestraße in in Fahrtrichtung Kreuzung Graf-Maximilian-Straße. Er hielt im Kreuzungsbereich aufgrund des Verkehrszeichens "Vorrang geben" an und ließ zunächst einen von rechts (aus Richtung Schlossplatz) kommenden Linienbus passieren. Anschließend bog der Mann nach links in die Graf-Maximilian-Straße ein und dürfte dabei den von links (aus Richtung Bahnhof) kommenden Linienbus übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Bus und Auto massiv beschädigt

Am Linienbus entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden (Scheibe der Seitentüre zerborsten, komplette vordere Stoßstange sowie Scheinwerfer rechtsseitig massiv beschädigt). Am beteiligten Auto entstand vermutlich Totalschaden (Motorhaube eingedellt und zurückgeschoben, kompletter Frontbereich massiv beschädigt). Bei der Kollision wurden 2 Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt. Die Verletzten begaben sich selbstständig ins LKH Hohenems zur weiteren Abklärung. Ein mit beiden beteiligten Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.