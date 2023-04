Ein ganz schlechtes Timing hatte am Mittwochvormittag ein Autofahrer in Sonthofen. Der Mann trank gerade aus seiner Bierflasche, als ihm eine Polizeistreife entgegenkam. Die Beamten hielten ihn daraufhin gleich für eine Verkehrskontrolle an - und kassierten seinen Führerschein ein.

Der 59-Jährige hatte "die Sache mit dem zweiten Frühstück deutlich falsch verstanden", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Beamten hielten den "durstigen Zeitgenosse" gleich für eine Verkehrskontrolle an.

Schon am Vormittag deutlich zu viel Alkohol im Blut

Und dabei stellte sich heraus, dass der 59-jährige Mann bereits um diese Uhrzeit so viel Alkohol im Blut hatte, dass er im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Nachdem ihm Blut abgenommen worden war, musste er seinen Führerschein gleich der Polizei übergeben.