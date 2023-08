Am Donnerstag ist ein Autofahrer in Nenzing (Vorarlberg) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Der 57-Jährige soll laut Polizei betrunken gewesen sein.

Der Mann war der Polizei Vorarlberg zufolge gegen 12:20 Uhr auf der L67 in Nenzing bergwärts unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 57-Jährige zunächst links von der Fahrbahn ab und fuhr dabei über eine Böschung. Anschließend querte er die Fahrbahn und kam dann auf der rechten Seite von der Straße ab.

Mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus

Der Mann stürzte dann mit seinem Auto über eine steile Böschung etwa 20 Meter in die Tiefe. Der Wagen kam schließlich zwischen Bäumen zum Stehen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten den Autofahrer aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung wurde der Fahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht.

Alkoholtest positiv

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief laut Polizeimeldung positiv. Durch den Unfall wurde eine Straßeneinrichtung beschädigt. Auch am Unfallwagen entstand ein erheblicher Sachschaden.