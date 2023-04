Tödlich verunglückt ist am Mittwochabend eine 69-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße im Landkreis Neu-Ulm. Ein anderer Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in das Auto der Frau gekracht.

Ein 49-Jähriger fuhr am Mittwochabend die Bundesstraße in Richtung Senden entlang, als er ins Schleudern geriet und in das Auto der der 69-Jährigen krachte, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Der Mann hatte wahrscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, weil die Straße nass war.

Wiederbelebungsversuche bleiben ohne Erfolg

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto der Frau etwa 400 Meter weit geschleudert wurde. Dabei wurde die Fahrerin sehr schwer verletzt. Notärzte versuchten sie wiederzubeleben, doch das blieb ohne Erfolg. Die 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

49-Jähriger wird leicht verletzt

Der 49-jährige Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details etwa zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten auf der B30 am Kreuzungsbereich Neu-Ulm in Fahrtrichtung Senden dauerten auch in der Nacht noch an.