In Gries am Brenner (Tirol) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Autofahrer nach einem Unfall auf einem Parkplatz geflüchtet. Wenig später fand die Polizei das Auto im Graben liegend. Der Fahrer hatte offenbar auf der Flucht einen Baum umgefahren.

Der Baum war durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn gestürzt. Am Auto entstand ein Totalschaden, vom Fahrer fehlte laut Polizei jede Spur. Die Beamten suchten mit einer Diensthundestreife nach ihm. Weil nicht klar war ob und wie schwer er verletzt war, wurde auch der Rettungsdienst alarmiert.

Polizei findet Fahrer in Wohnung

Die Polizei fand den 28-jährigen Fahrer schließlich in seiner Wohnung. Er hatte durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann. Die Polizei zeigte ihn unter anderem wegen Fahrerflucht an.