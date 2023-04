Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag eine 26-Jährige in Jengen. An der sogenannten Todeskreuzung übersah eine Autofahrerin ihr Auto und crashte ihn.

Die 27-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei am späten Montagnachmittag von Weinhausen nach Jengen. An der "Todeskreuzung" missachtete sie ein Stoppschild und übersah das Auto der 26-Jährigen, die aus Richtung Ketterschwang kam. Als beide Autos zusammenkrachten wurde die 27-Jährige leicht und die 26-Jährige schwer verletzt.

Feuerwehr muss ausgelaufene Flüssigkeiten abbinden

Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Jengen unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme und band ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt 11.500 Euro.