Mehrmals überschlagen hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Auto in Lech. Der 24-jährige Fahrer war auf der Flucht vor der Polizei, als er auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen das Geländer einer Brücke krachte.

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei in der Nacht auf Sonntag in Lech vom Parkplatz eines Hotels auf eine Straße, beschleunigte sein Auto stark und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberlech. Dabei kam er zufällig an einer Polizeistreife vorbei. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und versuchten mit eingeschaltetem Blaulicht, den 24-jährigen zu stoppen.

Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Doch das ignorierte der junge Mann. Kurz darauf verlor der 24-Jährige auf der Straße, die mit Schneematsch bedeckt war, die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen den einbetonierten Pfosten eines Geländers. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrmals bis es schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Fahrer wird nur leicht verletzt

Der Fahrer hatte bei dem Crash großes Glück. Er wurde laut Polizei nur leicht verletzt. Er konnte selbst aus dem Autowrack aussteigen. Zur Sicherheit wurde er aber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht. Ein Alkohol-Test fiel positiv aus. An dem Auto entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst musste es abtransportieren.