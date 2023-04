In Neu-Ulm hat ein junger Autofahrer am Sonntag innerhalb einer Stunde zwei Unfälle gebaut. Zunächst hatte er einen geparkten Mercedes angefahren und war anschließend weitergefahren. Danach kollidierte er mit einer Autofahrerin.

Gegen 17:46 Uhr parkte ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus einer Parklücke in der Heinz-Rühmann-Straße rückwärts aus. Dabei stieß er mit seinem Heck gegen die Front des direkt hinter ihm geparkten Pkw Mercedes. Am Auto wurde das Kennzeichen beschädigt. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Ohne den Unfall zu melden fuhr der Fahrer davon. Zeugen hatten den Unfall allerdings bemerkt und die Polizei informiert.

Unfall Nummer zwei

Um 18:28 Uhr ereignete sich dann ein weiterer Verkehrsunfall am Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm. Der gleiche 18-jährige Fahrer befuhr den Kreisverkehr in südliche Richtung und bog Richtung Offenhausen ab. Am Augsburger-Tor-Platz/Reuttier Straßer kam es der Polizeimeldung zufolge zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Autofahrerin, die in nördlicher Richtung auf der Reuttier Straße fuhr.

Autos nicht mehr fahrbereit

Am Auto des 18-Jährigen wurde die rechte Fahrzeugfront beschädigt. Beim anderen Fahrzeug wurde die linkte Fahrzeugfront beschädigt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. DIe Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über 15.000 Euro. Beide Fahrer waren fahrtüchtig. Gegen den Heranwachsenden leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.